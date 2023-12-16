Разрушение метро: они строили-строили и разрушили... 16 декабря 2023 | 12:30 распечатать [0] комментарии [0] Виталий Кличко и руководство КП “Киевский метрополитен” три года скрывали факты подтопления тоннелей метро, что привело к аварийному закрытию шести станций “синей” ветки. Их подталкивали к этому корыстные бизнес-интересы.

При строительстве “синей” ветки метро от станции Лыбедская в юго-западном направлении, которое началось в 2005 году, воды протекающей рядом реки Лыбедь были направлены в специально построенный коллектор, что полностью исключило подтопление новых станций: Демеевской, Голосеевской и Васильковской.



Строительство ТРЦ Ocean Plaza началось в апреле 2010 года, а открыт ТРЦ был в ноябре 2012-го. Все это время вода в реке Лыбедь периодически поднималась, что вызвало размыв грунта и незначительные подтопления. Ситуация кардинально поменялась после 2020 года, когда Ocean Plaza буквально залило кипятком, из-за прорыва теплосети.



После внутреннего расследования, в ходе которого пришли к выводам что проблема в водах реки Лыбедь, собственники ТРЦ (на то время Василий Хмельницкий и российские олигархи Ротенберги) приняли решение самовольно открыть коллектор реки Лыбедь, в надежде что “вода уйдет в землю”. Но вода реки Лыбедь ушла в тоннели Киевского метрополитена.



Как сообщают наши источники в КП “Киевский метрополитен”, часть “синей” ветки метро начало затапливать около трех лет назад, после открытия коллектора. Сначала вода медленно размывала стены туннелей, на них начали появляться трещины, сквозь которые вода продавливала песок внутрь тоннеля. Со временем вода и песок начали все сильнее просачиваться внутрь тоннеля, вызывая подтопления и намывая все больше песка. Первыми начали жаловаться начальству машинисты поездов. Жалобы машинистов были отклонены, но ночью начали ходить путейцы, убирать воду и песок.



Руководство Метрополитена было в курсе происходящего, но о проблеме приказали молчать, под угрозой увольнения. Последнее два месяца ситуация полностью вышла из-под контроля: воду и песок намывало до такой степени, что песок приходилось вывозить грузовыми вагонами. Вода разрушала своды тоннеля, подтопление и намыв песка шли с такой скоростью, что было принято решение закрыть часть “синей” ветки. Понимая, что будет много прессы, руководство КП перед закрытием вывезло 8 тонн песка.



Теперь к вопросу, как вообще стало возможным, что киевская власть допустила разрушения части ветки метро, в обмен на “процветание” торгово-развлекательного центра. Для понимания ситуации, достаточно внимательно изучить бэкграунд троих заинтересованных лиц: мэра Киева Виталия Кличко, начальника КП “Киевский метрополитен” Виктора Брагинского и олигарха Василия Хмельницкого. Все трое тесно связаны между собой и имеют непосредственное отношение к ТРЦ Ocean Plaza.



Виталий Кличко принимал участие в строительстве ТРЦ Ocean Plaza, через компанию “КАН” Девелопмент олигарха Игоря Никонова, которого он в свое время сделал замом. Аббревиатура “КАН” расшифровывается по заглавным буквам фамилий конечных бенефициаров: Кличко – Алиев – Никонов.



Одним из совладельцев ТРЦ Ocean Plaza является Василий Хмельницкий, который засветился в общих проектах с “КАН” Девелопмент. Буквально за месяц до трагедии, Василий Хмельницкий номинально избавился от участия ТРЦ Ocean Plaza, “продав” свою долю (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру, владельцу инвесткомпании Q Partners Андрею Иванову, с которым у него общий бизнес в оккупированном Крыму и РФ.



Виктор Брагинский был назначен директором КП “Киевский метрополитен” в 2014 году, сразу же после избрания мэром Киева Виталия Кличко. Брагинский связан общими проектами с Василием Хмельницким, и даже баллотировался на выборах в Киевсовет VII созыва от его по партии “Права Воля Украины”. Функция Брагинского в этой истории – сокрытие факта разрушения тоннелей метро из-за открытия коллектора, в интересах Кличко и Хмельницкого.



Как видим, у всех троих: Кличко, Брагинского и Хмельницкого был интерес в ТРЦ Ocean Plaza, и все трое давно и тесно связаны между собою. Поэтому между “метро для кыян” выбрали “своя рубашка ближе к телу”, а затопление трех станций метрополитена, всегда можно свалить на “попередникив”. Источник: Problematic



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