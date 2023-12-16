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Разрушение метро: они строили-строили и разрушили...
16 декабря 2023 | 12:30
Виталий Кличко и руководство КП “Киевский метрополитен” три года скрывали факты подтопления тоннелей метро, что привело к аварийному закрытию шести станций “синей” ветки. Их подталкивали к этому корыстные бизнес-интересы.
При строительстве “синей” ветки метро от станции Лыбедская в юго-западном направлении, которое началось в 2005 году, воды протекающей рядом реки Лыбедь были направлены в специально построенный коллектор, что полностью исключило подтопление новых станций: Демеевской, Голосеевской и Васильковской.
Источник: Problematic
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