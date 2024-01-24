В испанском "Прадо" исчезли карлики и инвалиды

24 января 2024 | 16:58

Мадридский Музей Прадо отказался от слов "карлик" и "инвалид" в описаниях произведений искусства, чтобы исключить лексику, которая может оскорбить людей с ограниченными возможностями.

Решение принято на фоне готовящейся в стране замены термина "инвалиды" на "лица с ограниченными возможностями". Всего пришлось пересмотреть 27 тысяч файлов на сайте и около 1,8 тысячи картотек к картинам.

Например, в описании одной из картин Веласкеса раньше говорилось: "в дополнение к карликовости он страдал от кретинизма с олигофренией". Теперь же там написано: "в дополнение к ахондроплазии он страдал от кретинизма с олигофренией".