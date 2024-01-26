ТЕМА

Депутати тікають з парламенту

26 января 2024 | 14:45

У Верховній Раді наближається велика криза через бажання багатьох депутатів скласти мандати. Нині єдності в українському парламенті немає.


Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише lb.ua.

За його словами, лише у фракції "Слуга народу" 17 осіб написали заяви про складання мандатів. Тож депутатів вирішили просто не відпускати.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей.", - зауважив Арахамія.



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