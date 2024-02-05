Голливуд плачет от зависти

После победы Трампа на выборах все хреново. Линия фронта местами по Днепру. Киев не сдается. Постоянные блекауты, отсутствующее отопление, холодная вода по скудному графику. Комендантский час с 21.00 до 6.00. Сухой закон и продовольственные карточки.

В городе свирепствуют вооруженные банды ТЦКашников. Здоровых и молодых мужчин почти не осталось, кроме дупутатов, судей, прокуроров, набуинов, дебероидов, сбушников и чиновников высшего ранга. Они передвигаются по Городу исключительно в бронированных авто и под охраной.

Опасным и беспредельным охотникам за головами призывников противостоят неплохо вооруженные группы сопротивления, которые нападают на блок-посты и отбивают пойманных военнообязанных. Они также захватывают продовольственные склады и магазины, но очень часто оставляют деньги за изъятые продукты.

Наш главный герой - молодой парень ботанического вида, очкарик и крутой программист с врожденным пороком сердца (когда-то давно это было причиной для отсрочки от мобилизации, но не сейчас). У него давно уже нет заказов от иностранных клиентов, поскольку из-за перебоев с интернетом и электроэнергией нет гарантий, что работа будет выполнена и выслана в срок.

Он проедает остатки давних сбережений, но все равно недоедает. Выходить днем в магазины опасно, спасают его соседки по дому, которые имеют медицинское образование, поэтому не могут выехать за границу. Между дежурствами в госпиталях и сиротских приютах они покупают и приносят ему еду за доллары, которые он успел снять до всеобщего пиздеца с своей карточки payoneer.

В один из морозных дней наш герой после того, как стемнело, вышел подышать свежим воздухом, но поскользнулся на ледяном тротуаре и сломал ногу. Он старательно полз домой, понимая, что надо успеть до девяти вечера, иначе есть шанс, что ему просто прострелят колено, если он не подчинится приказу патруля встать.

На счастье, ему помогает прелестная девушка, которая дотаскивает его до холодной и темной квартиры. Но время позднее. Ей уже не успеть попасть домой, да и транспорт почти не ходит.

Вдвоем они коротают ночь при свечах, не имея возможности даже толком рассмотреть друг друга. Очкарик достает из заначки бутылку сухого испанского, которое теперь является большой роскошью. На балконе находится пачка промерзшего хамона из прежней жизни. Мясо приходится разморозить на огне свечи. А ведь, кажется, совсем еще недавно эти вещи были так доступны.

Спать сложно, холод пронизывает до костей. Они вынуждены обняться под кучей одеял и всяких дорогих курток, которые были очень модны еще несколько месяцев назад.

Темным утром она выскальзывает из объятий парня, опять не имея возможности его рассмотреть. Тихо открывает двери и уходит на службу. Она капитан Национальной гвардии.

Конечно, никаких записок, никакого номера телефона (да и связь работает очень паршиво).

Наш ботаник просыпается поздно. Торопиться некуда, зачем рано вставать?

Все вчерашнее кажется невероятным сном. Но к реальности его возвращает распухшая нога. Перелом сложно вылечить даже самой тугой повязкой.

Весь день девушку мучает совесть. Ведь ее почти уже возлюбленный совершенно беспомощен. Непонятно даже, сможет ли он допрыгать до соседских дверей, чтобы попросить еды.

Вечером она приходит к нему и приводит врача, который накладывает на ногу шину.

Итак, в течение нескольких месяцев они вынужденно проводят вместе почти каждый вечер. Из-за раннего комендантского часа она все чаще остается у него ночевать.

Грустная история любви на фоне всеобщего Апокалипсиса.

Они понимают, что будущего нет. И наслаждаются последними мгновениями перед местным концом света.

Наш герой выздоравливает. Нога полностью срастается. Нет даже хромоты. Но что же им делать дальше?

Девушке сообщают, что ее переводят служить на границу с Польшей. Там огромные группы уклонистов постоянно совершают попытки прорвать заграждения и убежать в ЕС. Все мужчины на восточном фронте, западные кордоны державы от трусливых крыс вынуждены защищать женщины. За поимку кое-как пригодного для службы мужчинки им выдают усиленный премиальный продуктовый паек и даже пачку импортных прокладок.