ТЕМА

Поблизу Дюссельдорфа напали на ще одного юного українця

14 февраля 2024 | 09:08

15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.


Український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік. 

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.



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