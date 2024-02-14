Поблизу Дюссельдорфа напали на ще одного юного українця

14 февраля 2024 | 09:08

15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.

Український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.