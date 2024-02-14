Торік Україна скоротила експорт на 18%

14 февраля 2024 | 19:21

У 2023 році експорт товарів з України склав $36,1 млрд, що на 18% менше, ніж у попередньому році. З іншого боку, імпорт в Україну зріс на 14,9% і досяг $63,5 млрд.

Дані опублікувала Державна служба статистики.

Згідно з опублікованими даними, у грудні 2023 року порівняно з листопадом 2023 року сезонно скориговані обсяги експорту збільшились на 19,2%, а імпорту - на 12,5%.

Повідомляється, що сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у грудні 2023 року склало 2386,2 млн. доларів, що є негативним показником. У листопаді 2023 року також було відзначено негативне сезонно скориговане сальдо в розмірі 2279,2 млн. доларів.

За підсумками 2023 року загальний обсяг торгівлі України досяг $99,8 мільярда. Головними експортними товарами стали зернові культури на суму $8,3 мільярда, що на 8,8% менше ніж у 2022 році, а також жири та олії, експорт яких склав $5,6 мільярда, зниження на 5%.

У сфері імпорту лідируючими категоріями товарів були транспортні засоби на суму $6,9 мільярда, їх зростання склало 33%, ядерні реактори, котли, машини та обладнання на суму $5,3 мільярда. Тут імпорт збільшився на 26%.