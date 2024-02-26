Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

26 февраля 2024 | 17:12

Об этом свидетельствует статус документа в его карточке на сайте Верховной Рады.

Напомним, что документ не указывает сроки демобилизации. В нем только сказано, что она будет происходить по указу президента. А вот когда такой указ должен появиться, не уточняется.

Верховная Рада, принимая документ, включила в него и норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев. Речь в ней идет о тех военных, которые служили срочную службу к началу вторжения и которых оставили после этого служить бессрочно, что вызвало протесты и самих бойцов, и их родственников.