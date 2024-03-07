В Литве считают, что РФ сможет интенсивно воевать с Украиной еще как минимум два года

07 марта 2024 | 11:19

Россия сможет воевать с Украиной с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, цитирует закрытый доклад литовских спецслужб агентство Reuters.

Этому способствуют высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боевую эффективность", - говорится в документе.

Также ей помогают несколько стран: Иран и КНДР открыто снабжают оружием и боеприпасами, Китай стал крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань - основной валютой для международных транзакций РФ.

В Беларуси РФ в 2023 году разместила военные боеголовки и сейчас строит инфраструктуру для их использования. Идет активная вербовка литовцев.