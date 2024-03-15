ТЕМА

"Пехота уйдет под землю"

15 марта 2024 | 10:23

Всего через год управляемые роботы смогут уничтожить каждого солдата


Через полгода-год обе стороны войны в Украине начнут производить достаточно FPV, чтобы уничтожать каждого солдата.

Такое мнение высказал украинский военный, специалист по дронам Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

"И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемых наземных роботов", – написал эксперт.

Отсюда



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