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Теракт у москві – це помста за Афганістан, Чечню та Сирію від ІДІЛ, – NYT та CBS.
23 марта 2024 | 09:49
Аналітики кажуть, що ІДІЛ-К (підрозділ організації в Афганістані) останні два роки «зациклився» на росії, за війни в мусульманських державах. Американські посадовці попереджали про це кремль не лише публічно, а й у приватних розмовах
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