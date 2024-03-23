Теракт у москві – це помста за Афганістан, Чечню та Сирію від ІДІЛ, – NYT та CBS.

23 марта 2024 | 09:49

Аналітики кажуть, що ІДІЛ-К (підрозділ організації в Афганістані) останні два роки «зациклився» на росії, за війни в мусульманських державах. Американські посадовці попереджали про це кремль не лише публічно, а й у приватних розмовах



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :