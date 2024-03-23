ТЕМА

Теракт у москві – це помста за Афганістан, Чечню та Сирію від ІДІЛ, – NYT та CBS.

23 марта 2024 | 09:49


  Аналітики кажуть, що ІДІЛ-К (підрозділ організації в Афганістані) останні два роки «зациклився» на росії, за війни в мусульманських державах. Американські посадовці попереджали про це кремль не лише публічно, а й у приватних розмовах

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© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Барбара Тернер (она же Тирни, она же Тирнан, она же Тэйлор, она же Флоренс Джиллеспи) была воровкой на доверии, и работала в Сиднее, Ньюкасле, Брисбене и Перте с 1890-ых до 1920-ых, и возможно далее. Эта фотография была сделана во время ареста за то, что обманула некого Генри Плакингса в Сиднее. Она получила год тюрьмы.
   
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