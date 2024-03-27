ТЕМА

Председатель ВКС подал в отставку от греха подальше

27 марта 2024 | 12:37

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов, которого спецслужбы разоблачили в наличии российского гражданства, решил сложить полномочия члена ВККС.


Заявление Р. Игнатова о сложении полномочий будет рассмотрено 27 марта на пленарном заседании комиссии, информирует «Закон и Бизнес». 

В декабре прошлого года ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Р. Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии, в Высшем совете правосудия официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что «при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р. М. о его российском  гражданстве.


Кроме того, согласно данным биографии, Р. Игнатов с 1.09.1991 учился в Саратовской государственной академии права, а в 1995-1996 гг. работал в Прокуратуре г.Петрозаводска (Карелия, РФ). А согласно законодательству РФ лицо, проживавшее на территории РСФСР на момент принятия закона о гражданстве (06.02.1992), приобретало российскоое гражданство автоматически. Чтобы избежать этого, следовало в течение года официально заявить о своем нежелании находиться в гражданстве РФ по соответствующей процедуре.

В начале февраля ВККС заслушала отчет рабочей группы, которая не смогла опровергнуть факт получения российского гражданства главой ВККС, сославшись на отсутствие дипломатических отношений с РФ

Как считают эксперты, такое решение принято с целью, чтобы не признавать ошибку, которую допустила конкурсная комиссия с международными экспертами в составе, проводившая отбор членов ВККС.

Издание отмечает, что Р. Игнатова публично поддерживали как «агента перемен» такие активисты, как Виталий Шабунин и Михаил Жернаков, которые сейчас уклоняются от службы в ВСУ вместе со своими коллегами — экспертом StateWatch Александром Леменовым, главным редактором «Рух «ЧЕСНО» Александром Салиженко. и другими.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вітається зі студентами в День знань під час дискотеки «Студентський прорив» в Києві в суботу, 1 вересня 2007 р. Щоб підтримати ннинішню молодь Тимошенко вийшда до студентів в джинсах та з розпущеним волоссям. Цього дня Тимошенко підписала зобов'язання перед студентами України. Як наголошується в зобов'язанні, БЮТ планує розробити і упровадити державну програму «Студентський прорив» на 2008-2012 рр., передбачивши засоби на її фінансування в Державних бюджетах на ці роки; а також упровадити єдину форму контракту на навчання у вузах всіх форм власності і методику розрахунку його вартості. Зобов'язання передбачає: реальний доступ до кредитів на навчання з процентною ставкою не вище 10 відсотків на рік і відстрочення його погашення до двох років після закінчення вищого учбового закладу; гарантію отримання першого робочого місця; доступ до системи студентських знижок в закладах культури, відпочинку, торгівлі і громадського харчування; ініціативу створення дієвої системи виявлення, запобігання і притягання до відповідальності за хабарництво у вищих учбових закладах, особливо - на етапі надходження в них і зобов'язується сприяти розвитку студентського самоврядування і створенню системи виявлення порушень прав студентів адміністраціями вищих учбових закладів. Фото Олександра Прокопенка
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 