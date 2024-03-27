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Председатель ВКС подал в отставку от греха подальше
27 марта 2024 | 12:37
Глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов, которого спецслужбы разоблачили в наличии российского гражданства, решил сложить полномочия члена ВККС.
Заявление Р. Игнатова о сложении полномочий будет рассмотрено 27 марта на пленарном заседании комиссии, информирует «Закон и Бизнес».
В декабре прошлого года ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Р. Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии, в Высшем совете правосудия официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что «при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р. М. о его российском гражданстве.
Издание отмечает, что Р. Игнатова публично поддерживали как «агента перемен» такие активисты, как Виталий Шабунин и Михаил Жернаков, которые сейчас уклоняются от службы в ВСУ вместе со своими коллегами — экспертом StateWatch Александром Леменовым, главным редактором «Рух «ЧЕСНО» Александром Салиженко. и другими.
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