Председатель ВКС подал в отставку от греха подальше

27 марта 2024 | 12:37

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов, которого спецслужбы разоблачили в наличии российского гражданства, решил сложить полномочия члена ВККС.

Заявление Р. Игнатова о сложении полномочий будет рассмотрено 27 марта на пленарном заседании комиссии, информирует «Закон и Бизнес».

В декабре прошлого года ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Р. Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии, в Высшем совете правосудия официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что «при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р. М. о его российском гражданстве.



Кроме того, согласно данным биографии, Р. Игнатов с 1.09.1991 учился в Саратовской государственной академии права, а в 1995-1996 гг. работал в Прокуратуре г.Петрозаводска (Карелия, РФ). А согласно законодательству РФ лицо, проживавшее на территории РСФСР на момент принятия закона о гражданстве (06.02.1992), приобретало российскоое гражданство автоматически. Чтобы избежать этого, следовало в течение года официально заявить о своем нежелании находиться в гражданстве РФ по соответствующей процедуре.



В начале февраля ВККС заслушала отчет рабочей группы, которая не смогла опровергнуть факт получения российского гражданства главой ВККС, сославшись на отсутствие дипломатических отношений с РФ



Как считают эксперты, такое решение принято с целью, чтобы не признавать ошибку, которую допустила конкурсная комиссия с международными экспертами в составе, проводившая отбор членов ВККС.

Издание отмечает, что Р. Игнатова публично поддерживали как «агента перемен» такие активисты, как Виталий Шабунин и Михаил Жернаков, которые сейчас уклоняются от службы в ВСУ вместе со своими коллегами — экспертом StateWatch Александром Леменовым, главным редактором «Рух «ЧЕСНО» Александром Салиженко. и другими.