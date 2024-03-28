Игромания захватила украинские войска

28 марта 2024 | 19:49

Солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко заявляет, что в рядах ВСУ “эпидемия игромании”. Он предлагает ввести реестр и верификацию игроков на время военного положения, ограничив пользователей, которые получают зарплату из воинских частей. Об этом он написал в соцсети Х.

“Интересно, что должно произойти, чтобы заметили эпидемию игромании в украинском обществе и особенно в ВСУ. Которую вызвали долб**бы, которые запустили бесконтрольный рынок онлайн-казино. Если вы взялись легализовать х**ню, то хотя бы контролируйте”, — пишет Петриченко.



Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что “9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом”. “Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на потом. Человек пробыл год-два на передовой. Получал там условно от 60 до 150 тысяч гривен. Вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги — все проиграл. Далее вернется обратно в гражданскую жизнь и ничего нет. Повышенное чувство справедливости. Непонимание общества. Плюс еще нет ничего — создаст из него идеальную мишень для криминального мира”, — пишет Гончаренко.