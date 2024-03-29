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Российские самолёты уронили две бомбы над Белгородской областью
29 марта 2024 | 15:12
Российские военные самолеты уронили над Белгородской областью еще две бомбы, что привело к эвакуации жителей деревни. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
“Ещё 2 авиабомбы уронили на Белгородскую область российские самолёты. Эвакуированы жители села Безымено.
ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили”, – говорится в сообщении.
В этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка. Уничтожать боеприпас планируют 29 марта. Местных жителей не эвакуировали. За последнюю неделю известно уже об 11 упавших в регионе ФАБ.
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