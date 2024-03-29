ТЕМА

Российские самолёты уронили две бомбы над Белгородской областью

29 марта 2024 | 15:12

Российские военные самолеты уронили над Белгородской областью еще две бомбы, что привело к эвакуации жителей деревни. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.


“Ещё 2 авиабомбы уронили на Белгородскую область российские самолёты. Эвакуированы жители села Безымено.

ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили”, – говорится в сообщении.

В этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка. Уничтожать боеприпас планируют 29 марта. Местных жителей не эвакуировали. За последнюю неделю известно уже об 11 упавших в регионе ФАБ. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Monsieur Etienne. Фото парижанки
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 