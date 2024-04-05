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Цієї ночі збито всі "шахеди"

05 апреля 2024 | 07:55

Сили протиповітряної оборони збили 13 ударних російських безпілотників "Shahed". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.


Уночі 5 квітня Росія атакувала українські міста двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область (РФ)), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони було збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.



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