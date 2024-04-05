Япония крепко осерчала на Россию

05 апреля 2024 | 13:55

Электродрели и прочие ручные электроинструменты, масло для автомобильных двигателей, яхты, буровые платформы, а также нитроцеллюлоза для изготовления порохов и взрывчатых веществ вошли в очередной список из 164 категорий товаров, которые правительство Японии сегодняшним решением запретило экспортировать в Россию.

В этом длиннющем перечне глаз также зацепился за литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, широкий список неорганических химикатов. Впечатляет и набор плавсредств: помимо уже упомянутых яхт и буровых платформ, там значатся все виды спортивных и прогулочных судов и лодок, плавучие краны, пожарные установки и даже весельные шлюпки – короче, масса всего, что может передвигаться по воде.

В ранее принятых японских санкционных списках числится уже более 800 товарных позиций. Самая громкая из них, пожалуй, - запрет на поставки в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также всех гибридных машин и электромобилей.