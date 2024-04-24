Телемарафон невзлюбили не только украинцы, но и американцы

24 апреля 2024 | 12:47

Госдепартамент Соединенных Штатов добавил национальный телемарафон в отчет за 2023 год, в котором речь идет о нарушении прав человека в Украине. Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте ведомства.

"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что дало возможность ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы", — отмечается в отчете.



В частности, национальный телемарафон, по мнению Госдепа США, придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны.



Вместе с тем в отчете отмечается, что "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или которые выражали позиции, которые, по убеждению представителей власти, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".



"Часть спикеров, которые критиковали власть, также попали в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали власть, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. На свободу СМИ продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура", — указано в документе.



На момент публикации материала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики не комментировала отчет Госдепа США.

Фокус