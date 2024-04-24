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Телемарафон невзлюбили не только украинцы, но и американцы
24 апреля 2024 | 12:47
Госдепартамент Соединенных Штатов добавил национальный телемарафон в отчет за 2023 год, в котором речь идет о нарушении прав человека в Украине. Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте ведомства.
"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что дало возможность ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы", — отмечается в отчете.
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