ТЕМА

Буданов - про мету росіян на Сході

14 мая 2024 | 09:57

ЗСУ зможуть стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.


 Але рф розпочне новий наступ в Сумській області, — керівник ГУР МОУ Буданов для NYT.

Ціль цього «наступу» — розтягнути і без того «мізерні резерви» українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах.



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