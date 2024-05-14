Буданов - про мету росіян на Сході

14 мая 2024 | 09:57

ЗСУ зможуть стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Але рф розпочне новий наступ в Сумській області, — керівник ГУР МОУ Буданов для NYT.

Ціль цього «наступу» — розтягнути і без того «мізерні резерви» українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах.