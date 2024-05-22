|
Рада збирається заборонити евакуацію авто
22 мая 2024 | 16:54
Законопроєкт щодо повноважень інспекторів із паркування у середу, 22 травня, пройшов голосування у Верховній Раді України. "За" проголосували 234 народних обранці.
Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат України Ярослав Железняк. Законопроєкт було проголосовано в 1 читанні. Далі він має пройти стадію другого читання та голосування за основу і в цілому.
Подробиці законопроєкту
Згідно з документом, тепер інспектори не мали права тимчасово затримувати транспортні засоби. Раніше громадськість скаржилась, що автомобілі, залишені під час повітряної тривоги, миттєво евакуйовувались, хоч їхні водії змушені були порушувати правила парковки, аби вберегти життя.
У пояснювальній записці йдеться про те, що в першу чергу водії, які чують сповіщення про повітряну тривогу, мають турбуватись про власну безпеку, а не про дотримання Правил дорожнього руху.
Тому тепер такі права будуть лише у представників Нацполіції. Тобто у випадку, коли авто буде суттєво перешкоджати дорожньому руху, на місце викликатимуть представників поліції, а ті уже будуть евакуйовувати авто.
также читайте
[22.05.2024]
[21.05.2024]
[21.05.2024]
|
по теме
Попри обяцянку, путін продовжує зачистку МО РФ
23. 05. 2024 | 10:22
Заступника Герасимова, генерала Вадима Шамаріна заарештовано у справі про хабар В Шамаріна, який обіймав посаду начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ та заступника голови Генштабу, пройшли обшуки. Після цього генерала доставили на допит.
МОН: учебный год может начаться 1 августа
22. 05. 2024 | 17:10
В рамках подготовки к новому учебному году 2024-2025 Министерство образование и науки рекомендует вузам и ПТУ начать учебный год в августе в связи с тяжелой ситуации в энергосистеме. Это не касается студентов первых курсов.
Штрафов за нарушение комендантского часа не будет
22. 05. 2024 | 17:09
Рада скасовує роумінг з Європою
22. 05. 2024 | 16:57
У середу, 22 травня, Верховна Рада (ВР) ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону (Roam-Like-AtHomе/RLAH) з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).
Депутатам Порошенка пропонують купити вдвічі дорожче їхні лакшері авто, які ті задекларували за мізерними цінами
22. 05. 2024 | 16:38
Депутатам Петра Порошенка з "Євросолідарності", а також депутатам від колишньої ОПЗЖ запропонували вдвічі дорожче викупити автівки та нерухомість, які вони придбали та задекларували у війну.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»