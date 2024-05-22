Рада збирається заборонити евакуацію авто

22 мая 2024 | 16:54

Законопроєкт щодо повноважень інспекторів із паркування у середу, 22 травня, пройшов голосування у Верховній Раді України. "За" проголосували 234 народних обранці.

Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат України Ярослав Железняк. Законопроєкт було проголосовано в 1 читанні. Далі він має пройти стадію другого читання та голосування за основу і в цілому.

Подробиці законопроєкту

Згідно з документом, тепер інспектори не мали права тимчасово затримувати транспортні засоби. Раніше громадськість скаржилась, що автомобілі, залишені під час повітряної тривоги, миттєво евакуйовувались, хоч їхні водії змушені були порушувати правила парковки, аби вберегти життя.

У пояснювальній записці йдеться про те, що в першу чергу водії, які чують сповіщення про повітряну тривогу, мають турбуватись про власну безпеку, а не про дотримання Правил дорожнього руху.

Тому тепер такі права будуть лише у представників Нацполіції. Тобто у випадку, коли авто буде суттєво перешкоджати дорожньому руху, на місце викликатимуть представників поліції, а ті уже будуть евакуйовувати авто.