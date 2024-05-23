ТЕМА

Попри обяцянку, путін продовжує зачистку МО РФ

23 мая 2024 | 10:22

Заступника Герасимова, генерала Вадима Шамаріна заарештовано у справі про хабар В Шамаріна, який обіймав посаду начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ та заступника голови Генштабу, пройшли обшуки. Після цього генерала доставили на допит.


Шамарін, нібито, проходить у кримінальній справі про фінансові оборудки. Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді. 

Путіну абсолютно байдуже на хабарі високопосадовців Генштабу рф. Для нього важливо досягти цілей у війні за будь-яких умов. Він 15 травня обіцяв, що перестановок в Генштабі не буде, а за тиждень «малює» хабар заступнику свого «начальника війни». Це може бути реакцією на те, що плани з ескалації в Харківській області не реалізовуються так, як обіцяли «люди Герасимова».

ТГК Цаплієнка



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