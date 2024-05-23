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Ганебний фінал поліцейської реформи й української державності
23 мая 2024 | 10:25 , Олег Ельцов. ТЕМА
Ми звикли всі негаразди звалювати на очільників. Винні всі без виключення президенти – жодного достойника! Хтось може згадати доброго прем’єра чи бодай одного міністра? Всі – злодії-крадії, всі вороги нації!..
Найкраще це ставлення народу до влади відслідковується на прикладі МВС. Ця служба найближче до людей, її діяльність як на долоні. Всі очільники МВС були страшними монстрами: Кравченко, Цушко, Луценко… Нарешті західні партнери ініціювали реформу, підкинули на неї грошенят. Аваков, Згуладзе, Наєм із низою правозахисників взялися лікувати систему. Отримали помічника міністра Дєєву, яка з’їздила з міністром у закордонну поїздку, розробила мертвонароджену реформу пожежної служби, за якою пожежні команди мали формуватися на волонтерських засадах з місцевих мешканців … й зникла з горизонту. Потім група непойменованих «розробників» народила й провела експеримент з реформи райвідіділків поліції, яка полягала у збільшенні автопарку й створенні штабів у сільських відділах поліції. Розробники грант освоїли, реформа померла…
Нарешті вирішили всіх співробітників атестувати й під цю акцію вигнати старих некрасивих, товстих й корумпованих ДАІшників, а навзамін набрати молодих, красивих з кількома вищими освітами поліцейських у красивій формі й окулярах а-ля «Рей бен авіатор». Україна витратила купу мільйонів, отриманих від Японії за кіотським протоколом на закупівлю «Тойота Пріус» для поліцейских патрулів. Нові красиві патрульні з перших днів губили зброю в кафе, гинули під кулями порушників й самі розстрілювали. Перебили за півроку дорогезні «Пріуси», а на ті, що дивом збереглися, не залишилося грошей на бензин й зимову гуму.
Аваков встиг закупити французькі гелікоптери на мільярд й залишив нас. Гелікоптери використовувалися в якості члєновозів керівництва. Під час одного з таких польотів загинув черговий міністр Монастирський з почетом. Тепер маємо його наступника: Ігор Клименко – все життя служив психологом й сидів у відділі кадрів. Якщо комік керує країною під час страшної війни, то чому кадровик не може керувати монстром МВС?..
А от не може! Система дійшла до логічного колапсу. Й не лише тому, що авторитетний зек може наплювати в обличчя поліцейському й направити ствол на нього, не отримавши заслуженої кулі у відповідь, як це сталося днями в Броварах. Поліція отримала «військові» доплати, броню від захисту Вітчизни й «забила» на свої функції. Поліцейські прес-служби звітують, як поліція героїчно бореться з любителями групового сексу, але ігнорують виклики громадян.
От вам особистий свіженький приклад. Заходжу до будинку й бачу на ліфтовому майданчику … купу пластикових ємностей, від яких страшенно смердить бензином. Миттєво підраховую: в багатоквартирний будинок хтось завіз 60 літрів бензину, який активно випаровується. Консьєрж в шоці: мешканець вивантажив оце все й пішов відігнати машину.
Я теж в шоці. Не знаю що у людини в голові: він просто дебіл чи може вирішив звести рахунки з життям. А може це якийсь ворожій диверсант?.. Впевнений в одному: я не хочу молитися всю ніч щоб він був просто ідіотом й не спалив весь будинок від випадкової іскри чи недопалку. Дзвоню в поліцію, описую ситуацію й прошу відреагувати: в країні війна, купа російської агентури й дебілів. Обіцяю надати фотопідтвердження й називаю номер квартири, де все це зберігається. ОК, диспетчер записує мої дані, приймає виклик. Те саме робить голова ОСББ – відповідальна людина, колишній військовий. Голова ОСББ потім дві години чергує у дворі, чекає на патруль. Поліція не з’являється, голова йде спати.
І от що тут цікаво: я повідомив про НП у групі мешканців будинку, в якій кількасот людей. Лише одна людина відреагувала й закликала дзвонити 102. Решті – глибоко пох!
Маємо: будинок «замінований» кількістю бензину, достатнього для спалення київської багатоповерхівки. Мешканцям – пофіг. Поліції – пофіг!
В мене лише одне запитання: панове, а як ви збираєтеся вигравати у цій війні, а як ви збираєтеся керувати цією країною? Ви впевнені, що у всьому винні президент й міністр внутрішніх справ, що ваша держава може існувати «сама по собі»? Хто нею опікуватиметься, якщо всім все пох: президенту, міністрам, громадянам?..
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