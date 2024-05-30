Гриня дешевшає

30 мая 2024 | 10:51

Як повідомив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок. LIVE, Національний банк України трохи опустить курс гривні для збалансування експорту та імпорту. Знецінення національної валюти також вигідні, адже зростають надходження до бюджету.

Хоча показник ймовірно збільшиться, але він має позитивно вплинути на економічну ситуацію

Курс долара в Україні невпинно росте вгору і він вже перетнув позначку 40 гривень. Є ймовірність, що протягом найближчого місяця або півтора він зросте до 41 гривні.

"Будь-яка дестабілізація – політична, воєнна – вона нестабільно впливає на курс – ніби другорядні, але дуже потужні фактори. Перший фактор – це експорт-імпорт, і дійсно курс долара у нас занижений. Чому? Тому що ми отримуємо безпрецедентну допомогу Заходу і завдяки цій допомозі ми тримаємо такий високий курс гривні. Якби не було цієї допомоги, то цифра курсу була б інша", — пояснив Савченко.

Він додає, що через здешевшання долара імпорт в Україні значно зростає та перевищує експорт, що є неправильно. Тому, за рішенням Мінфіну та НБУ, курс гривні трохи опустять, аби збалансувати експорт та імпорт.