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AliExpress відтепер не приймає рублі та не надсилає замовлення до РФ
30 мая 2024 | 11:03
Китайська компанія Alibaba, якій належить маркетплейс AliExpress, зробила жорсткішими правила застосування сервісу для Росії, переставши приймати рублі і не дозволяючи оформити доставку в країну-агресор.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що таким чином китайська компанія намагається обійти вторинні санкції.
Такі дії Alibaba призведуть до того, що як великий бізнес, так і малий російський бізнес змушений буде перейти на взаємодію із проксі-постачальниками. Тобто доведеться використовувати для розрахунків казахські, киргизькі, вірменські чи інші банківські картки.
Наразі не зрозуміло, чи доведеться оформляти потім додаткову доставку товарів зі згаданих країн до Росії. Китайський перевізник наразі не говорить про те, що товар може доставлятися як і раніше, за адресою в Росії.
Саме тому вартість всіх товарів, за прогнозами аналітиків, суттєво зросте.
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