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Ситника звільнили з НАЗК

03 июня 2024 | 17:17

Причину звільнення не називають


Упонеділок, 3 червня, заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Артема Ситника було звільнено. Відповідну посаду він займав понад 2 роки, а саме з травня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба НАЗК. Зазначається, що він координував взаємодію з правоохоронцями й прокуратурою, зокрема і забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України.

Також в обов'язки посадовця входив фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя чиновників, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.



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