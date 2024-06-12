12 июня 2024 | 11:50

В число активов Яценюка, которые национализировали в Крыму, попали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, рассказал РИА Новости псевдо глава крымского парламента Константинов.

Кроме того, под национализацию попала собственность победительницы "Евровидения"-2016 от Украины Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала. У нее изъяты движимое и недвижимое имущество и 2 земельных участка в Алуште, оформленные на родственников.

Также в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована квартира семьи соратника Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.

В числе национализированных активов, по словам Константинова, имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк".