У Солотвино затримали головного суддю України

Його затримали в селі Солотвино на Закарпатті за 1 км від кордону. Це той самий суддя, який отримав рекордний хабар розміром $2,7 млн у травні 2023 року. Суд випустив його під заставу 18 млн грн.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



