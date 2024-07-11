ТЕМА

У Солотвино затримали головного суддю України

11 июля 2024 | 08:05

На кордоні із Румунією затримали екс-голову Верховного суду Князева, — ЗМІ


Його затримали в селі Солотвино на Закарпатті за 1 км від кордону. Це той самий суддя, який отримав рекордний хабар розміром $2,7 млн у травні 2023 року. Суд випустив його під заставу 18 млн грн.

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