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У Солотвино затримали головного суддю України
11 июля 2024 | 08:05
На кордоні із Румунією затримали екс-голову Верховного суду Князева, — ЗМІ
Його затримали в селі Солотвино на Закарпатті за 1 км від кордону. Це той самий суддя, який отримав рекордний хабар розміром $2,7 млн у травні 2023 року. Суд випустив його під заставу 18 млн грн.
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