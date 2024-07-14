ТЕМА

Словаччина Угорщина - найбільші електродонори України

14 июля 2024 | 07:57


💡 У червні Україна імпортувала електроенергії як за попередні пʼять місяців, — Forbes. Найбільші постачальники — Словаччина (24%) та Угорщина (38%)

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