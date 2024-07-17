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Помощники нардепа станут жить в полтора раза лучше
17 июля 2024 | 08:31
Верховная Рада увеличила фонд оплаты труда помощникам народного депутата в полтора раза до 132,6 тыс. гривен в месяц. За проект постановления № 11384 в целом проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
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