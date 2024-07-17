Помощники нардепа станут жить в полтора раза лучше

17 июля 2024 | 08:31

Верховная Рада увеличила фонд оплаты труда помощникам народного депутата в полтора раза до 132,6 тыс. гривен в месяц. За проект постановления № 11384 в целом проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.



С 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата составляет 43,8 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года (132,6 тыс. гривен).



Соответствующее увеличение расходов осуществится в пределах экономии фонда оплаты труда, то есть без изменения общего финансирования Верховной Рады в 2024 году.



До этого фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составлял 88,4 тыс.грн в месяц.



В пояснительной записке указано, что постановление будет способствовать увеличению зарплат помощникам депутатов.