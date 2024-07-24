ТЕМА

Клічко: у руйнуванні тонелю метро винні метробудівці

24 июля 2024 | 17:12

Отримано результати експертизи: остаточно встановлено неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро між ст. м. «Деміївська» – «Либідська».


Дослідження Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів підтверджують, що причинами виникнення аварійної ситуації є:

▫️оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
▫️оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
▫️жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Результати проведеної експертизи будуть надані до правоохоронних органів у межах порушеної кримінальної справи.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Телеведуча Катерина Осадча на церемонії нагородження VIVA! Найкрасивіші люди України 2007 в суботу, 1 березня 2008 р. Фото Дмитра Купріяна
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 