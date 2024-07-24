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Клічко: у руйнуванні тонелю метро винні метробудівці
24 июля 2024 | 17:12
Отримано результати експертизи: остаточно встановлено неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро між ст. м. «Деміївська» – «Либідська».
Дослідження Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів підтверджують, що причинами виникнення аварійної ситуації є:
▫️оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
Результати проведеної експертизи будуть надані до правоохоронних органів у межах порушеної кримінальної справи.
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