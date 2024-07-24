Клічко: у руйнуванні тонелю метро винні метробудівці

24 июля 2024 | 17:12

Отримано результати експертизи: остаточно встановлено неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро між ст. м. «Деміївська» – «Либідська».

Дослідження Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів підтверджують, що причинами виникнення аварійної ситуації є:

▫️оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

▫️оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

▫️жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Результати проведеної експертизи будуть надані до правоохоронних органів у межах порушеної кримінальної справи.