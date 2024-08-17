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Военкомы Бучи и Борисполя - під арестом
17 августа 2024 | 10:09
Отмечается, что СБУ и Офис генерального прокурора при содействии руководства Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации.
По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.
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