Военкомы Бучи и Борисполя - під арестом

17 августа 2024 | 10:09

Отмечается, что СБУ и Офис генерального прокурора при содействии руководства Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации.

По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.



Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 млн долларов. Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.



В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.



К своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов.



В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов правоохранители провели 33 обыска.



Было изъято почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тысяч долларов у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.



Для поиска уклонистов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.



Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.



Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.