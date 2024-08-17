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Военкомы Бучи и Борисполя - під арестом

17 августа 2024 | 10:09

Отмечается, что СБУ и Офис генерального прокурора при содействии руководства Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации.


По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.

Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 млн долларов. Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.

К своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов правоохранители провели 33 обыска.

Было изъято почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тысяч долларов у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Для поиска уклонистов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.



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