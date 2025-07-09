Вперше на війні роботи взяли в полон бійців

09 июля 2025 | 13:54

Історичний момент - російські окупанти вперше під час бойових дій здались в полон наземним роботам.

Третя штурмова бригада здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажу вже наближався робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про свою капітуляцію, продемонструвавши записку перед камерою. Окупантів, які здались, БПЛА вивели до українських рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон. Позиції, які двічі не могли взяти сусідні підрозділи, відбили роботи Це робота підрозділу НРК «NC13» Третьої штурмової бригади. Зачищені укріплення та лісосмугу зайняли українські сили.



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