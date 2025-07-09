ТЕМА

Вперше на війні роботи взяли в полон бійців

09 июля 2025 | 13:54

Історичний момент - російські окупанти вперше під час бойових дій здались в полон наземним роботам.


Третя штурмова бригада здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажу вже наближався робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про свою капітуляцію, продемонструвавши записку перед камерою. Окупантів, які здались, БПЛА вивели до українських рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон. Позиції, які двічі не могли взяти сусідні підрозділи, відбили роботи Це робота підрозділу НРК «NC13» Третьої штурмової бригади. Зачищені укріплення та лісосмугу зайняли українські сили.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Учасниця мітингу, присвяченого 16-й річниці Всесоюзного референдуму 1991 р., тримає в руках карточку з написом «Україна без Ющенка» біля Постійного представництва Президента України в Криму в Сімферополі (Крим) у п'ятницю, 16 березня 2007 р. У мітингу брали участь близько сотні прихильників Партії регіонів, партії «Російський блок» та Російської общини Криму. Під гуркіт каструль, мисок та ложок пікетувальники вимагали від керівництва країни відродження союзу з Росією. Фото Олексія Сувірова

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 