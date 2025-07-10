ТЕМА

За рік українські мобільні провайдери матимуть інтернет від Старлінк

10 июля 2025 | 15:07

Перші в Європі! Уже влітку 2026 року в Україні запрацює мобільний інтернет Starlink — вперше серед усіх країн Європи, — Reuters


Завдяки прямому зв’язку смартфонів із супутниками на низькій орбіті, а не з наземними вишками, з’явиться стабільний сигнал навіть у важкодоступних місцях

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Ефрем Лукацкий

1990-й год. одно из первых задержаний вымогателей сотрудниками ОБОП ГУВД г.Киева
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 