За рік українські мобільні провайдери матимуть інтернет від Старлінк

10 июля 2025 | 15:07

Перші в Європі! Уже влітку 2026 року в Україні запрацює мобільний інтернет Starlink — вперше серед усіх країн Європи, — Reuters

Завдяки прямому зв’язку смартфонів із супутниками на низькій орбіті, а не з наземними вишками, з’явиться стабільний сигнал навіть у важкодоступних місцях



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