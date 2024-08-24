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Ядерная энергетика динамично развивается
24 августа 2024 | 12:29
В лидерах - Китай и Россия. США тоже хороши.
Выработка электроэнергии на АЭС в мире вышла в 2024 году на наивысший уровень в истории, и при этом за последние десять лет порядка 60 процентов вновь введенных в строй атомных реакторов пришлось на Россию и Китай. Об этом сообщила сегодня ведущая в Японии экономическая газета «Никкэй» со ссылкой на собственные подсчеты и данные Японского атомного промышленного форума, объединяющего частных владельцев АЭС в стране. По их сведениям, по состоянию на июнь нынешнего года в мире насчитывалось 436 атомных реакторов. Они способны выработать около 416 миллионов киловатт электроэнергии. Это превысило прежний рекорд 2018 года, который составил почти 414,5 миллионов киловатт. За минувшие десять лет в мире было введено в строй примерно 80 новых атомных реакторов. «Локомотивом этого процесса стали Китай и Россия», - подчеркивает газета. На них, отмечает издание, пришлось 48 вновь введенных в строй реакторов. Особенно заметен рывок в КНР – за последние десять лет там заработали 39 новых атомных силовых установок. Производство электроэнергии на АЭС в стране подскочило примерно в 4 (четыре!) раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Китай по числу работающих реакторов теперь делит второе место в мире вместе с Францией. Россия - на четвертом месте, которое разделяет с Японией. За последние десять лет в РФ, по японским данным, были введены в строй 9 новых реакторов. На первом месте в мире по числу атомных силовых установок находятся США. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2050 году потребности человечества в электроэнергии увеличатся примерно в два раза по сравнением с нынешним уровнем. Удовлетворить такой спрос могут помочь, по мнению экспертов, только атомные станции, отношение к которым сейчас заметно улучшается после шока, вызванного аварией на японской АЭС «Фукусима-1».
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