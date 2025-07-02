Японцы займутся уникальной добычей редкоземов

02 июля 2025 | 16:03

Японское правительство с января 2026 года начнет пробную добычу редкоземельных металлов с морского дня на глубине 5 500 метров у фактически необитаемого острова Минамитори – самой восточной территории страны.

Эта не имеющая прецедентов операция, как полагают, может положить начало снижению опасной зависимости японской экономики от Китая, который контролирует большую часть мирового рынка таких материалов, остро необходимых для современной промышленности. Редкоземельные металлы, как показали прежние исследования, обильно содержатся в морском иле на океанском дне у Минамитори. Их объем оценивается в 16 миллионов тонн. Это третье по размерам месторождение редкоземельных металлов на планете. Наибольший интерес в Токио испытывают к имеющимся там запасам диспрозия, необходимого для производства моторов для электромобилей, и гадолиния, активно используемого в атомной энергетике нового поколения. Пробной добычей будет заниматься находящееся под контролем правительства Японское агентство наук и технологий океана и земли (JAMSTEC). С уникального исследовательского судна его сотрудники опустят в глубины океана специальное устройство, которое условно называют просто «труба». Она будет втягивать ил, он слоем во много метров покрывает там океанское дно. В одной тонне такой массы содержится, как было установлено, не менее 2 килограммов редкоземельных металлов. Операция подобного рода на глубине 5,5 тысячи метров будет проведена впервые в истории. Добытый ил отвезут в Японию на исследование. Разработку редких металлов в этом районе предполагается начать примерно с 2028 года – если, конечно, все пойдет успешно. Кстати, на Минамитори площадью чуть больше 1,5 кв км людям селиться запрещено для сохранения уникальной экологии этого острова, расположенного примерно в 1,8 тысячи километров к юго-востоку от Токио. Там только на ротационной основе появляются небольшие подразделения японских вооруженных сил и пограничников, а также сотрудники национального Метеорологического управления.



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