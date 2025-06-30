Неподалік Лівії підірвали російський танкер

30 июня 2025 | 17:53

На борту - 1 млн.тон нафти. Є припущення, що це українська робота.

В Средиземном море недалеко от берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura с 1 миллионом баррелей нефти на борту. Взрыв привел к затоплению водой машинного отделения. При этом разлива нефти не отмечено. Следует заметить , что это четвертый за год инцидент с судами перевозившим российскую нефть. С большой долей вероятности это работа украинских спецслужб.