Мэр Бердичева принял взятку. Полиция приняла мэра

Как сообщает Житомир.info , задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД. Причиной стало вымогательство взятки с местного предпринимателя. На местных выборах 2020 года Сергей Орлюк, директор Центра ветеринарной медицины «Айболит», баллотировавшийся од партии «Пропозиція», стал победителем выборов мэра Бердичева, получив 28,76% голосов.

В Бердичеве сегодня около 13.00 на дороге правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка.