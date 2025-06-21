ТЕМА

Мэр Бердичева принял взятку. Полиция приняла мэра

21 июня 2025 | 20:03

В Бердичеве сегодня около 13.00 на дороге правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка.


Как сообщает Житомир.info, задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД. Причиной стало вымогательство взятки с местного предпринимателя.

На местных выборах 2020 года Сергей Орлюк, директор Центра ветеринарной медицины «Айболит», баллотировавшийся од партии «Пропозиція», стал победителем выборов мэра Бердичева, получив 28,76% голосов.



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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