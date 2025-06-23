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НАТО последовательно теряет в цене
23 июня 2025 | 08:52
Из-за взрывоопасной обстановки на Ближнем Востоке премьер-министр Японии Сигэру Исиба откажется от запланированной поездки на саммит НАТО, который предстоит в Гааге 24 – 25 июня. Сейчас его представители ведут соответствующие согласования со штаб-квартирой Североатлантического альянса, сообщили сегодня в Токио.
На решение премьера, по данным телеканала NHK, подействовала также информация о том, что президент США Дональд Трамп может тоже не приехать на саммит НАТО. Японские премьеры все последние годы неизменно участвовали в ежегодных встречах лидеров стран Североатлантического альянса. Ранее от поездки на саммит НАТО отказался президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, в его окружении также ссылались на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.
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