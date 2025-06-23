ТЕМА

НАТО последовательно теряет в цене

23 июня 2025 | 08:52

Из-за взрывоопасной обстановки на Ближнем Востоке премьер-министр Японии Сигэру Исиба откажется от запланированной поездки на саммит НАТО, который предстоит в Гааге 24 – 25 июня. Сейчас его представители ведут соответствующие согласования со штаб-квартирой Североатлантического альянса, сообщили сегодня в Токио.


На решение премьера, по данным телеканала NHK, подействовала также информация о том, что президент США Дональд Трамп может тоже не приехать на саммит НАТО. Японские премьеры все последние годы неизменно участвовали в ежегодных встречах лидеров стран Североатлантического альянса. Ранее от поездки на саммит НАТО отказался президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, в его окружении также ссылались на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 