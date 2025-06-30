Екс-заступник мера Харкова згорів на крадійстві в ході будівництва фортифікацій

30 июня 2025 | 17:51

Ексзаступника мера Харкова затримали за підозрою у розкраданні 5,4 млн. грн на будівнитві фортифікацій, - прокуратура.

Ексзатупник та директор одного із підприємств, як основний підрядник, залучили керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Слідство встановило, що група своєю діяльністю завдала державі збитків в сумі 5,4 млн гривень.