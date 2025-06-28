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В Москве менты перестреляли азербайджанцев
28 июня 2025 | 14:24
Разгорелся дипломатический скандал.
В РФ в ходе рейда силовых структур Екатеринбурга в квартире было убито 5 азербайджанцев и несколько человек тяжело ранено. МИД Азербайджана вызвал посла России.
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