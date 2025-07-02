Китай готовится к уникальному эксперименту по стыковке спутников

02 июля 2025 | 21:02

Китай готовится к испытанию орбитальной дозаправки спутников.

2 июля стало очевидно, Китай находится на пороге важного технологического прорыва в космосе которая может изменить баланс сил в крсмосе. На орбите, на высоте более 35 000 км, два китайских спутника — «Шицзянь-21»* и «Шицзянь-25» — сблизились до минимального расстояния, достаточного для начала операции стыковки и дозаправки. Если эксперимент удастся, это станет первым успешным случаем дозаправки спутника другим на геостационарной орбите. Стоит отметить, что на геостационарной орбите обслуживать спутники сложно: • необходима высокоточная стыковка в условиях невесомости; • перекачка топлива требует решений по управлению жидкостями в микрогравитации; • ошибка может привести к серьёзной аварии и образованию космического мусора. В случае успеха Китай может стать первой страной продемонстрировавшей дозаправку спутников, что откроет ему доступ к продлению сроков службы космических аппаратов, уменьшению космического мусора и снижению расходов на запуск новых. По материалам @china3army



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