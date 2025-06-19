США и Израиль обсуждают десантную операцию в Иране

Появились сообщения , что военные США и Израиля обсуждают сценарии вывода из строя ключевого объекта иранской атомной инфраструктуры в Фордо( на фото). Обсуждаются в том числе и проведение десантной операции, из-за отсутствия твердой уверенности в возможности американских бомб вывести из строя объект.

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