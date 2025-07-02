Корбан, Филатов и Стерненко должны были последовать за Фарион

02 июля 2025 | 11:40

В суде Львова представили содержимое телефона Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. В облачном хранилище был найден PDF-файл с названием “Фарион Ирина Дмитриевна”, созданный 6 марта 2024 года, с данными об убитой и ее документами. Также хранилось досье на мэра Днепра Бориса Филатова, радикала и волонтера Сергея Стерненко и рейдера Геннадия Корбана. Сбор досье прокомментировала Нацполиция. “Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 г. следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко. В частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, проработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил... По результатам установления всех объективных обстоятельств по делу не получена информация, свидетельствующая о подготовке к преступлениям в отношении активиста и руководителя городского совета (то есть Стерненко и Филатова)”, — заявили в Нацполиции. Однако Филатов в Фейсбуке возмутился тем, что МВД не проинформировало его о сборе досье, назвав его расстрельным списком. Он сообщил, что полиция рассказала о досье нардепу Максиму Бужанскому, так как Зинченко планировал преступление против него. “Меня удивляет тот факт, что вы избрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от вас и ваших подчиненных ни слова”, — написал Филатов, обращаясь в главе МВД Игорю Клименко.



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