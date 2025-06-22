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Парламент Ирана поддержал идею о закрытии Ормузского пролива

22 июня 2025 | 17:41

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Окончательно решение остается за Советом национальной безопасности Ирана. Ормузский пролив — канал доставки нефти и газа из стран Ближнего Востока. Альтернативой могут послужить трубопроводы, доступ к которым имеют не все страны региона.

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