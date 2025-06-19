Ваши пароли наверняка украли.

19 июня 2025 | 18:16

Всего украдено 19 млрд. паролей

Исследователи кибербезопасности из компании Cybernews обнаружили беспрецедентную утечку данных, в результате которой в открытый доступ попали почти 16 миллиардов логинов и паролей от учетных записей популярных онлайн-сервисов, включая Apple, Google, Facebook (Meta)*, GitHub, Telegram, различные VPN-платформы и даже государственные ресурсы. По оценкам экспертов, это крупнейший подобный инцидент в истории. Утечка затронула практически все крупные онлайн-платформы: - Технологические компании: Apple, Google, Microsoft - Социальные сети: Facebook (Meta), Instagram (Meta*), Telegram - Разработческие платформы: GitHub - VPN-сервисы: различные провайдеры - Государственные ресурсы: порталы госуслуг Эксперты предупреждают о серьезных угрозах, связанных с этой Рекомендации по защите 1. Немедленная смена паролей на всех важных онлайн-аккаунтах. 2. Использование менеджеров паролей для генерации и хранения уникальных сложных комбинаций. 3. Активация многофакторной аутентификации (MFA) везде, где это возможно. 4. Осторожность с сообщениями - не переходить по ссылкам в подозрительных SMS и email. По материалам Кибервойна



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :