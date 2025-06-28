ТЕМА

Росийских вояк на Средиземном море больше нет. Ни одного

28 июня 2025 | 14:42


Вчера последний российский военный корабль покинул Средиземное море. Потеря морской и воздушной базы в Сирии -тяжелый удар по оперативным возможностям РФ в Средиземном море, Ближнем Востоке и Африке.

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