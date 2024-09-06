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Российским военнопленным доведется самим себя охранять
06 сентября 2024 | 12:23
Министр юстиции в 2019-2024 годах Денис Малюська во время рассмотрения его заявления об увольнении в отставку, 4 сентября рассказал Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики о проблеме, которая возникла у охраны лагерей, где содержатся российские военнопленные.
Как сообщил Денис Малюська, у охраны лагеря для содержания военнопленных «Центр-3» (Днепропетровская область) возникли проблемы из-за того, что 100% его военнообязанных сотрудников получили мобилизационные повестки.
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