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Наступление электротранспорта откладывается
07 сентября 2024 | 18:41
Лидер мирового автомобилестроения Toyota Motor, а также многие ведущие западные корпорации отрасли начали серьезно пересматривать программы расширения выпуска электромобилей,
спрос на которые в мире стал терять обороты. Японский гигант уведомил поставщиков и подрядчиков, что на треть сокращает свой план довести ежегодный выпуск таких машин до 1,5 миллиона в 2026 году. Теперь «Тойота» намерена произвести в 2026 году только миллион электромобилей, переключив усилия на увеличение сборки т. н. плаг-ин-гибридов (PHV) – т. е. бензиново-электрических машин, подзаряжаемых от бытовой розетки. В обычной жизни они эксплуатируются почти как электромобили, однако имеют на всякий случай бензиновый двигатель, что гарантирует от случайностей и обеспечивает длительный пробег. «Тойота» и другие японские компании вложили крупные средства в разработку особо емких аккумуляторов для электрокаров, однако эти инвестиции, как полагают, окупит расширение выпуска популярных PHV, которым тоже нужны новейшие батареи. По данным базирующейся в Лондоне исследовательской компании GlobalData, в 2023 году в мире было продано в общей сложности 9,77 млн электромобилей. Это на 32 процента больше, чем в предыдущем году. Рост, вроде бы, впечатляющий. Но в 2022 году он составил 65 процентов по сравнению с данными за 2021 год. Иными словами, глобальный рост спроса на электромобили вдвое потерял темп. У американской Tesla миллиардера Илона Маска, основоположника моды на электромобили, объем их продаж по всему миру в январе – июне составил 830 тысяч машин, уменьшившись на 7 процентов по сравнению с первой половиной 2023 года. Это стало первым сокращением сбыта за всю историю корпорации. У главного конкурента Tesla, китайской компании BYD, объем мировых продаж электромобилей в тот же период вырос на 18 процентов до 720 тысяч машин. Однако одновременно сбыт PHV у этой же корпорации подскочил на 40 процентов. Их было продано 880 тысяч – больше, чем электромобилей. На таком фоне Volvo уже отказалась от намерения перевести свою линейку моделей в 2030 году исключительно на электрические машины. Такое же решение принял и Mersedes-Benz. Американский General Motors на два года отложил план начала массированного выпуска электромобилей на предприятии в штате Мичиган. Ford Motor объявил о выходе из программы разработки тяжелого электрического внедорожника. Как полагают в Японии, речь пока не идет о закате электромобилей, но компании отрасли намерены с удвоенным вниманием следить за колебаниями спроса на такие машины.
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