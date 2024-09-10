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Китайская молодежь рвется в компартию
10 сентября 2024 | 11:43
Численность Коммунистической партии Китая (КПК) в этом году, как ожидается, превысит 100 миллионов человек. Это серьезно больше, например, всего населения Германии, хотя в КПК при ее основании в 1921 году входили лишь примерно 50 членов.
Ежегодно, по имеющимся сведениям, поступает примерно 20 миллионов заявлений от китайцев с просьбой принять в партию. По оценкам, ее численность могла бы легко возрасти до 200 миллионов, однако, как говорится, в КПК не принимают всех подряд. На фоне серьезной безработицы многие представители молодежи сейчас активно стремятся в партию – это открывает путь к карьере в государственных органах, в государственных компаниях. Однако в КПК с приходом Си Цзиньпина на пост ее лидера в 2012 году было принято лишь чуть более 14 миллионов человек – ничтожно мало по сравнению с огромным числом желающих. Партия при всей ее гигантской численности стремится сохранить характер особого клана избранных, государства в государстве. И еще одна деталь – КПК – это организация мужчин. На них приходится 70 процентов членов партии. Среди 24 членов Политбюро ЦК КПК нет ни одной женщины. Впрочем, так было и в СССР при Сталине и Брежневе, например. ТГК Головнин из Токио
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