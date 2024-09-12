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Відключення електрики повертаються
12 сентября 2024 | 14:44
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у вказаних областях буде застосована одна черга відключень", — повідомили у ДТЕК.
В "Укренерго" пояснили, що причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.
Українцям ще раз нагадали, що не можна включати одразу всі прилади після того, як удома з’являється світло, особливо потужні.
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