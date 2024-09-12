Відключення електрики повертаються

Українцям ще раз нагадали, що не можна включати одразу всі прилади після того, як удома з’являється світло, особливо потужні.

В "Укренерго" пояснили , що причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у вказаних областях буде застосована одна черга відключень", — повідомили у ДТЕК.