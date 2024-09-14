Пьяный водила расстрелял из Калаша патруль и спецназовцев

14 сентября 2024 | 13:52

В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. Один из полицейских в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полициz Хмельницкой области.

14 сентября около 1:00, в селе Олешин экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.



Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме. Правоохранители составили на водителя протокол.



"После этого водитель, проживающий неподалеку, пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", - добавили в полиции.



В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля.



"Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два служебных автомобиля: один экипаж, который остановил злоумышленника, другой - бойцов спецподразделения, прибывших по вызову на помощь коллегам", - добавили правоохранители.



В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.