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Пьяный водила расстрелял из Калаша патруль и спецназовцев
14 сентября 2024 | 13:52
В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. Один из полицейских в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полициz Хмельницкой области.
14 сентября около 1:00, в селе Олешин экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.
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