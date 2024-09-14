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Пьяный водила расстрелял из Калаша патруль и спецназовцев

14 сентября 2024 | 13:52

В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. Один из полицейских в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полициz Хмельницкой области.


14 сентября около 1:00, в селе Олешин экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме. Правоохранители составили на водителя протокол.

"После этого водитель, проживающий неподалеку, пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", - добавили в полиции.

В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля.

"Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два служебных автомобиля: один экипаж, который остановил злоумышленника, другой - бойцов спецподразделения, прибывших по вызову на помощь коллегам", - добавили правоохранители.

В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.



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