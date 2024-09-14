В Украине массово жгут авто военных

14 сентября 2024 | 14:01

В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко в эфире телемарафона.

Поджигателям обещают от 600 до нескольких тысяч долларов за машину.

Полиция также призывает служащих ВСУ и Нацгвардии "избегать размещения на автомобилях отметок, которые могут идентифицировать их как военных".

"По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах", - заявил Шумейко.